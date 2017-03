Düssedorf. Besonders perfide ging in der Nacht zu Donnerstag ein Dieb in der Altstadt vor. Er bot einem Mann mit Krücken zunächst Hilfe an, um diesen wenig später zu bestehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1.10 Uhr war ein Altstadtbewohner zu Fuß mit seinen Krücken auf dem Heimweg. Auf der Kurze Straße bot ein Unbekannter dem mobil Eingeschränkten dann an, ihm beim Aufschließen der Haustür behilflich zu sein. Dabei griff er in dessen Jackentasche und nahm das darin befindliche Handy an sich. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Andreasstraße.

Der Dieb soll eine südländische Erscheinung haben und etwa 25 Jahre alt sein. Er war mit einem weißen Hemd und dunkler Jacke bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter Telefon 0211-8700 entgegen.