Die Rheinbahn und die Polizei haben gemeinsam Fahrgäste überprüft. Das Ergebnis: Beinah jeder Zehnte hatte kein oder das falsche Ticket. Und Schwarzfahren war nicht der einzige Verstoß, den die Behörden feststellten.

Düsseldorf. 5100 Nutzer der U-Bahn haben die Düsseldorfer Polizei und Mitarbeiter der Rheinbahn am Freitagabend überprüft und mussten in 445 Fällen beanstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Betroffenen keine oder keine passende Fahrkarte dabei.

Dass die Altstadt am Freitagabend sehr gut besucht war, merkten die Kontrolleure bei ihrer Arbeit an der Haltestelle "Steinstraße/Königsallee": Bis 1 Uhr waren sie im Dauereinsatz. Neben den Schwarzfahrern registrierten die Behörden nach eigenen Angaben weitere Verstöße: Drei Kontrollierte wurde festgenommen, weil gegen sie ein Haftbefehl vorliegt oder der Verdacht des illegalen Aufenthalts bestand. Zwei andere erhielten Anzeigen wegen Waffenbesitzes und weil sie nicht in Düsseldorf aufhalten durften. 18 Personen sollen gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben.

Ein Mann muss sich bald verantworten, weil die Behörden bei ihm eine Hakenkreuz-Tätowierung feststellten. Und in drei Fällen erhielten die Erziehungsberechtigten die Nachricht, dass ihre Kinder länger ohne Begleitung unterwegs waren, als dies erlaubt ist.

Rheinbahn und Polizei haben angekündigt, weitere Gemeinschaftskontrollen durchführen zu wollen.