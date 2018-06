Schwer verletzt wurde nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen ein 24-Jähriger bei Schlägerei vor einer Gaststätte an der Mühlenstraße. Aus noch unbekannten Gründen war er gegen 7.10 Uhr mit einem 31-Jährigen in Streit geraten. Der schlug seinem Kontrahenten so heftig gegen den Kopf, dass der bewusstlos wurde und auf dem Boden aufschlug. Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige, der ein Springmesser dabei hatte, konnte festgenommen werden. si