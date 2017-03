Bei einer ersten Vernehmung räumte der 30-jährige Düsseldorfer ein, 20 bis 30 Papiercontainer in Brand gesetzt zu haben.

Eller/Wersten. Polizisten nahmen in der Nacht zu Mittwoch einen 30 Jahre alten Mann aus Düsseldorf fest, der im Verdacht steht für mehr als 20 Containerbrände in Bereich Wersten und Eller verantwortlich zu sein.



Gezielt lagen die Beamten des Einsatztrupps in der vergangenen Nacht wegen mehrfacher Sachbeschädigungen durch Feuer an Containern auf der Lauer. Im Bereich Harffstraße/Milrather Straße fiel den Polizisten ein Mann mit einem Fahrrad ins Auge, der sich hinter einem Papiercontainer aufhielt. Für die Beamten war er kein Unbekannter.

Nur wenig später brannte der Container und der Tatverdächtige stellte sich rauchend gegenüber und betrachtete das Feuer. Als die Zivilbeamten auf ihn zugingen, flüchtete er auf seinem Fahrrad. Er wurde gegen 0.25 Uhr an der Werstener Straße entdeckt und festgenommen. Bei einer ersten Vernehmung räumte der 30-jährige Düsseldorfer ein, 20 bis 30 Papiercontainer in Brand gesetzt zu haben. Er ist bereits wegen anderer Delikte polizeibekannt und wird nach seiner Vernehmung durch Beamte des Kriminalkommissariats 35, dem Haftrichter vorgeführt.