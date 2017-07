Drei Bühnen und mehr als 20 Bands: Übermorgen startet das Musikfestival an der Galopprennbahn in Düsseldorf. Die WZ hat die wichtigsten Infos zusammengestellt.

LINE-UP

Düsseldorf. Indie, Rap, Soul, Electronic: Die musikalische Bandbreite ist auch in diesem Jahr groß. Von 12.30 Uhr bis Mitternacht dauert das Programm. Auf ein Heimspiel kann sich dabei die Antilopen Gang freuen, die mit ihrem aktuellen Nummer-Eins-Album „Anarchie und Alltag“ nach Grafenberg kommt. Vor sechs Jahren waren die Hip-Hopper schon mal beim Festival. Damals konnten sich Besucher von der damaligen Newcomer-Band in ihrem „Antilopen Gehege“ für 20 Cent freestyle beleidigen lassen.

Eröffnet wird die Hauptbühne am Nachmittag von einer weiteren Düsseldorfer Kombo: Love Machine vermischen psychedelische Klänge und Krautrock mit Blues, Jazz, lateinamerikanischen und afrikanischen Rhythmen. Die Sterne, Vorreiter der Hamburger Schule, entkommen dem G20-Trubel in ihrer Heimatstadt und gastieren im Rahmen ihrer Jubiläumstour zum 25-jährigen Band-Bestehen in Düsseldorf.

Freunde von düsteren Gothic-Sounds kommen bei Austra auf ihre Kosten. Musikalisch pendelt das Trio zwischen Dream- und Synth-Pop-Sphären, klassischer Oper und harten Techno-Sounds aus Detroit. Im vergangenen Jahr stand der Düsseldorfer Lucas Croon noch mit seiner Band Stabil Elite auf der Open-Source-Bühne. Am Samstag präsentiert er mit seiner Partnerin Christine Irrgang als Duo Bar Songs aus dem bald erscheinenden neuen Album.

Eine etwas längere Anreise haben die Indie-Rocker von The Temper Trap (übersetzt: Die Gemütsfalle). Die Australier liefern Breitbild-Stadionrock, tanzbare Melodien und mitreißende Singalongs und präsentieren ihr aktuelles Album „Thick As Thieves“. Der Däne Trentemøller tritt als letzter Act auf der Hauptbühne auf. Der Kopenhagener ist bekannt für seine aufwändigen Live-Performances. Auf seinem aktuellen Album „Fixion“ dominieren minimalistische Wavesounds.

Unter anderem treten auch folgende Bands und Künstler auf: Mount Kimbie (Dubstep, Ambient), Gaika (Dancehall, Hip-Hop), Illa J (Rap), Alpentines (Rock) und Karlsson (Punk, Indierock).

HISTORIE

Das erste Festival fand 2006 im Strandbad Lörick vor über 2000 Besuchern statt. Drei Jahre später wechselte man auf die Galopprennbahn, wo am Samstag auch die zwölfte Auflage stattfindet. Erwartet werden 7000 Musikfans. Gründer Philipp Maiburg ist heute noch als künstlerischer Leiter dabei – trotz mancher Krisen. Maues Zuschauerinteresse, Starkregen und Nachwirkungen von Orkan Ela sorgten 2014 fast für die Totalpleite. Danach ging es wieder aufwärts. Der Musikexpress lobte jüngst: „Würden wir ein eigenes Festival veranstalten, das Open Source diente uns als ein heimliches Vorbild“.