Gerresheim Gartenverein Bertastr. 4.11., 18 Uhr, Thuner Weg 6. Ostparksiedlung 11.11., 17.30 Uhr, Sorpeweg. Aktionsgemeinschaft Martinus 16.11., 17 Uhr, Am Poth. Aktionsgemeinschaft Martinus 14.11., 17 Uhr, Quadenhofstraße. Kita Urmelhaus 13.11., 17 Uhr, Märkische Straße 16. Städt. Kita 9.11., 17 Uhr, Sulzbachstraße. Kitas Dreherstr. 202 und 210 c 13.11., 17.15 Uhr, Lohbachweg. Diakonie Ev. Kita 7.11., 17.30 Uhr, Oberlinplatz. Golzheim Kita der Diakonie 7.11., 17 Uhr, Tersteegenstraße. Städt. Kita 6.11., 17.15 Uhr, Hans-Böckler-Straße. Kita Genießerkind 9.11., 17 Uhr, Frankenplatz. Grafenberg Bürgerverein 8.11., 17 Uhr, Altenbergstraße.

Mehr als 120 Martinszüge gibt es in diesem Jahr in Düsseldorf. Der größte Tross zieht am Freitag, 10. November, ab 17 Uhr durch die Altstadt. Gegen 17.30 Uhr ist auf dem Martkplatz dann die erste Mantelteilung zu erleben. Von dort geht es rund um den Carlsplatz und weiter über Mittelstraße und „Rheinort“ zum Burgplatz, wo gegen 18 Uhr die zweite Mantelteilung stattfinden wird.

Hamm St. Seb. Schützenbr. 14.11., 17 Uhr, Florensstraße.

Hassels Martinsfreunde 7.11., 16.45 Uhr, Bromberger Straße Kirche. Diakonie Hasselsstr. 69a 9.11., 17.30 Uhr, Hasselsstraße 69a. Kita Wunderland 9.11., 17.30 Uhr, Potsdamer Straße 43. Hellerhof Bürgerverein Hellerhof 3.11., 17 Uhr, Ingeborg-Bachmann-Straße. Montessori-Kinderhaus St. Matthäus 9.11., 16.30 Uhr, Carlo-Schmid-Straße 22. Ev. Kita Diakonie 8.11., 17 Uhr, Dresdener Straße.

Himmelgeist Kita St. Nikolaus 8.11., 18 Uhr, Nikolausstraße. Pfarrei St. Nikolaus 11.11., 17 Uhr, Maikammer / Steinkaul.

Holthausen Heimatverein 9.11., 17 Uhr, Walter-Rathenau-Straße.

Itter Martinsfreunde Itter 9.11., 17.15 Uhr, Freiw. Feuerwehr Itterstraße. Kaiserswerth Kath. Kiga St. Suitbertus 7.11., 17.10 Uhr, An St. Swidbert. St.Seb.-Bruderschaft 1285 Kaiserswerth 9.11., 16.45 Uhr, Fliednerstraße. Kalkum St. Martinskomitee 11.11., 17 Uhr, Unterdorfstraße. Knittkuhl Kita „Am Türmchen” 10.11., 17.15 Uhr, Am Neuenhof. GGS Knittkuhl 9.11., 17.30 Uhr, Am Mergelsberg. Lichtenbroich Leetebrok e. V. 8.11., 17 Uhr, Einbrunger Weg. Lierenfeld Heimatverein 9.11. 16.30 Uhr, Gatherweg. Zaubersterne 7.11., 16.45 Uhr, Kuthsweg. Lohausen St. Seb Schützenverein 10.11., 17 Uhr, KGS Im Grund 78. Lörick Diakonie Kita 7.11., 17 Uhr, Grevenbroicher Weg. Bürgerverein 10.11., 17 Uhr, Grevenbroicher Weg. Kiga Maria, Hilfe.d.C. 08.11., 17 Uhr, Löricker Straße. Mörsenbroich St.-Franziskus-Schule 14.11., 16.45 Uhr, Kirche St.- Franziskus. Städt. Kita 10.11., 17.30 Uhr, Scheffelstraße 26. GG Max-Halbe-Straße 16.11., 17 Uhr, Max-Halbe-Straße. Kita Zauberwald 10.11., 17.30 Uhr, Zur alten Kaserne 8a. Niederkassel EKO Kindergarten 10.11., 18 Uhr, Brüggener Weg. St. Seb. Niederkassel 10.11., 17.30 Uhr, Niederkasseler Str. 36. Oberbilk Bürgerverein 09.11., 16.30 Uhr, Lessingplatz/Straße. Kitas & Jugendclub V24 7.11., 17.30 Uhr, Stahlwerkstraße. Familienzentrum Flügelstraße 7.11., 17.30 Uhr, Sonnenstraße. Oberkassel Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, 9.11., 16.30 Uhr, Cimbernstraße. Ev. Kita (Diakonie) 8.11., 17.30 Uhr, Wildenbruchstraße. Pempelfort KID e.V. 7.11., 18 Uhr, Annastraße. Matthias-Claudius-Schule 06.11., 17 Uhr, Prinz-Georg-Straße. Villa Kunterbunt 13.11., 17 Uhr, Düsselthaler Straße. Rath Bürgerverein Rath e.V. 6.11., 17 Uhr, Hernerstraße. Städt. GGS Wrangelstr., 6.11., 16.45 Uhr, Herner Straße. Bürgerverein Rath e.V. 06.11., 17 Uhr, Schulhof Rather Markt. Siedlung Sahle Wohnen 10.11., 17.30 Uhr. Lünener Straße.

Reisholz Bürger- Heimatverein 15.11., 17.15 Uhr, Schule Buchenstraße. Stockum St.Seb. Schützenverein 9.11., 17 Uhr, Carl-Sonnenschein-Straße. Unterbach Bürger- & Heimatverein 8.11., 17 Uhr, Gerresheimer Landstraße. Städt. Kita 9.11., 17.30 Uhr, Gerresheimer Landstraße. Unterbilk Ev. Kita Fürstenwall 8.11., 17 Uhr, Gladbacher Straße. Unterrath Martinsverein 9.11., 16.45 Uhr, An der Golzheimer Heide. Kartause-Hain-Schule 13.11., 17.15 Uhr, Unterrather Str. 76. Daimler Kita, 14.11., 17: Uhr, Lemgoer Weg. Städt. Kita 9.11., 17 Uhr, Cloppenburger Weg. Kita Papst Johannes 14.11., 17.15 Uhr, Auf der Reide. Urdenbach Städt. GGS 17.11., 17 Uhr, Kolhagenstraße. Diakonie Kita 9.11., 17 Uhr, Hochstraße. Ev. Familienzentrum Kita 9.11., 17 Uhr, Heilig Geist Kirche. GGS Südallee 16.11., 17.15 Uhr, Südallee 100. Plenty 4 Pänz 15.11., 17.30 Uhr, Urdenbacher Dorfstr. 59a. Vennhausen Franz-Boehm-Schule 15.11., 17 Uhr, Kamper Weg. Städt. Familienzentrum 8.11., 17 Uhr, Kita Chemnitzer Straße. Kita St. Reinold, 9.11., 17.15 Uhr, Pastor-Finke-Weg. Tageseinr. f. Kinder 8.11., 17.30, Striegauer Weg 11. GGS 13.11., 17 Uhr, Vennhauser Allee 162. Volker-Rosin-Schule 10.11., 17 Uhr, Erfurter Weg. Volmerswerth Volmerswerther Martinsfreunde 10.11., 17 Uhr, Volmarweg (Kirche). Wersten Martinsfreunde Wersten 10.11., 17 Uhr, Lützenkircher Straße, Bruchhausener Straße, Rheindorfer Weg. Mosaikschule 9.11., 18.15 Uhr, Am Massenberger Kamp. GGS Bingener Weg 8.11., 17 Uhr, Bingener Weg 10. Kita „Die Arche” 9.11. 17.30 Uhr, Werstener Feld 69. Wittlaer St. Seb. Bruderschaft 10.11., 16.45 Uhr, Rheinweg. Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familie 7.11., 17 Uhr, Heinrich-Holtschneider-Weg.