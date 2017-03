Im Rathaus will derzeit niemand dem Duisburger Vorbild nacheifern – auch, weil ein Verbot kaum durchsetzbar wäre.

Düsseldorf. Mit der Umsetzung tut sich die Nachbarstadt Duisburg zwar gerade schwer, prinzipiell aber soll es dort demnächst ein Alkoholverbot in der Innenstadt geben – ausgenommen bleiben natürlich alle gastronomischen Betriebe. Doch während man auch in Wuppertal einen solchen Schritt bedenkenswert findet, wird im Düsseldorfer Rathaus abgewunken: „Nein, wir sind und bleiben gegen ein Alkoholverbot – es gibt auch keine neuen Ereignisse oder Erkenntnisse, die für einen Kurswechsel sprächen“, sagt SPD-Fraktionschef Markus Raub.

Auch FDP und Grüne halten nichts von dieser Restriktion: „Wie will man denn in der Altstadt so ein Verbot durchsetzen?“, fragt Norbert Czerwinski (Grüne), und: „Zudem wäre es auch nicht in Ordnung, wenn man auf dem Burgplatz im Biergarten vom Goldenen Ring trinken dürfte, nicht aber zehn Meter weiter aus der Flasche.“

Selbst die CDU ist skeptisch: „In der Altstadt ginge das höchstens ganz temporär und an einzelnen Stellen, aber natürlich nicht auf einer Ratinger Straße“, sagt Andreas Hartnigk. Der Kontroll- und Durchsetzungsaufwand sei viel zu groß. An anderen neuralgischen Punkten wie dem Kamper Acker in Holthausen, in Parks oder auf Spielplätzen aber könne es sinnvoll und umsetzbar sein, sagt Hartnigk.

Erstmals 2009 hatten die Düsseldorfer Politiker über ein nächtliches Alkoholverbot in der Altstadt gestritten – aber nur die CDU war dafür. Dann machten Richter in Baden-Württemberg der Debatte ein Ende: Sie kippten das bis dahin geltende Verbot in Freiburg. 2012 begann die Diskussion im Rathaus von neuem, jedoch entlang der selben Front: SPD, Grüne und FDP sagten Nein, die CDU stand mit ihrer Pro-Haltung alleine da.