Düsseldorf. Von einem Rad angefahren und schwer verletzt worden ist ein 36-jähriger Fußgänger in der Nacht zu Donnerstag in Derendorf.

Der offensichtlich alkoholisierte Mann hatte an der Kreuzung Roßstraße/ Saarbrücker Straße das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet.. Ein 27-jähriger Radfahrer überquerte seinerseits die Roßstraße in Richtung Saarbrücker Straße bei Grünlicht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.