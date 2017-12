Das Bild wurde bereits bei einem Flug über die Stadt im April aufgenommen – da waren die Wetterbedingungen ideal.

Das Vermessungs- und Katasteramt hat kürzlich das neue Luftbild 2017 der Landeshauptstadt Düsseldorf online gestellt. „Das Luftbild wurde bei einer Befliegung durch einen Dienstleister im April 2017 aufgenommen“, erläutert Amtsleiter Thomas Weindel.

Dabei sei es gar nicht so einfach, einen passenden Termin für eine solche Befliegung zu finden, macht er deutlich. Einerseits möchte man nicht zu früh im Jahr fliegen, damit gute Besonnungs- und Lichtverhältnisse herrschen, andererseits soll die Belaubung der Bäume noch nicht zu stark ausgeprägt sein, damit gewisse Bodenstrukturen noch erkannt werden können. „In diesem Jahr sieht man, dass am Aufnahmetag schon ein Hauch von Frühling in der Luft lag – man schaue sich nur das Leben am Burgplatz und am Rheinufer an“, so Weindel.

Die aus zahlreichen Einzelbildern zusammengesetzte Aufnahme ist im Internetstadtplan abrufbar. Auch im Geoportal Düsseldorf findet man das Luftbild – hier auch in Kombination mit weiteren Geodaten.

So einfach die Aufnahme von tausenden von Bildern aus der Luft erscheint, so komplex ist die Aufbereitung der ungeheuren Datenmengen zu einem zusammenhängenden und lagegetreuen Luftbild des gesamten Stadtgebietes. Die präzise Lagegenauigkeit und die hohe Aktualität der Bilder macht sie wertvoll für zahlreiche Fachämter der Stadtverwaltung Düsseldorf, die daraus Kartenwerke ableiten oder stadtplanerische Informationen, Daten für Natur- und Umweltschutz oder Grundlagen für die Veranstaltungsorganisation gewinnen.

Derzeit dürften die Luftbilder der Landeshauptstadt die aktuellsten Bilder von Düsseldorf sein, die im Internet verfügbar sind.

maps.duesseldorf.de/stk

maps.duesseldorf.de/gesamt