Am Sonntagabend will "Düsseldorf stellt sich quer" gegen die Wahlkampfauftaktveranstaltung der AfD demonstrieren, die im Henkel-Saal stattfindet. Viele Lokale an der Ratinger Straße bleiben geschlossen.

Düsseldorf. Noch ist es ruhig auf der Ratinger Straße - vielleicht ist es aber nur die Ruhe vor dem Sturm. Die Polizei jedenfalls zeigt Präsenz. Mit einem Großaufgebot ist sie vor Ort, der erste Mannschaftswagen bezog bereits um 12 Uhr Stellung. Grund: Die Düsseldorfer Altstadt strebt einem unruhigen Sonntagabend entgegen. "Düsseldorf stellt sich quer" will gegen die Wahlkampfauftaktveranstaltung der AfD demonstrieren, die im Henkel-Saal des Schlösser Quartier Bohème stattfindet. Der Betreiber war am Freitag durch ein Urteil des Amtsgerichts dazu verpflichtet worden, seinen Saal den Rechtspopulisten zu öffnen.

Die Anwohner der Ratinger Straße, darunter viele Gastwirte, sind beunruhigt. Die Betreiber des "Füchschen", deren Lokal gegenüber dem Henkel-Saal ist, gehen auf Nummer sicher und schließen "aus Sicherheitsgründen bereits um 15 Uhr. Dies geschieht zum Wohle unserer Gäste und Mitarbeiter sowie zum Schutz unseres Traditionshauses, damit wir auch in Zukunft frisch, frech und fröhlich auf der Ratinger feiern können", heißt es auf ihrer Internetseite.

Auch die Betreiber von "Ohme Jupp" gleich nebenan, erwägen eine Schließung, weshalb sie das Geschehen intensiv beobachten wollen, wie sie auf ihrer Facebookseite schreiben. Man wolle sich jedoch offen halten, wann man die Türen schließe: "Einen von vornherein gesetzten Zapfenstreich empfinden wir als für wenig sinnvoll, da einer solchen Veranstaltung keinerlei Erfahrungswerte zugrunde liegen. Die Sicherheit unserer Gäste hat dabei höchste Priorität!"

Zwischen 15 und 18 Uhr schließen auch „Das Einhorn“, „die Uel“ und das „Meilenstein“. Gar nicht erst öffnen wird die „Eiskeller Weinbar“. Das Schlösser Quartier selbst ist den ganzen Tag über geschlossen und öffnet nur für die AfD-Veranstaltung. Ein Sicherheitsdienst soll darüber wachen, dass es zu keinen Sachbeschädigungen kommt.

Am Donnerstag hatte eine linke Gruppe zur Sabotage der Veranstaltung aufgerufen. „Was wäre denn, wenn die Bierleitungen verstopft wären? Im Parkhaus den Autos der AFD Ungemach drohen würde?“, hieß es in einem Aufruf zum „kreativen und wirkungsvollen Protest“ der „Interventionistischen Linken Düsseldorf“. Die Polizei weiß um die Ankündigung, will entsprechend reagieren. (akrü/mws)