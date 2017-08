Fluss soll auf 1,8 Kilometern sein natürliches Bett zurückbekommen. Das hilft vor allem Fischen, die vom Rhein in die Düssel wandern.

Düsseldorf. Die Südliche Düssel in Eller und Vennhausen soll renaturiert werden, vom Spaltbauwerk Höherhof (dort teilt sich der Fluss in Nord- und Südarm auf) bis hin zum Bahndurchlass südlich der Straße Eller Kamp.

Eigentlich sollten die zuletzt mit etwa 2,6 Millionen Euro bezifferten Arbeiten schon im Frühjahr dieses Jahres starten, passiert ist aber erst wenig. Lediglich Bäume und Sträucher, die den Arbeiten im Wege standen, wurden schon vor der Brutzeit der Vögel Anfang des Jahres entfernt. In der zweiten Augusthälfte soll jetzt aber die Ausschreibung für den 1. Bauabschnitt (vom Spaltwerk bis hin zum Sandträgerweg, siehe Grafik) erfolgen. „Es ist vorgesehen, mit den Arbeiten im November zu beginnen“, sagt Stadtsprecher Michael Buch auf WZ-Anfrage.

Langfristig soll der südliche Teil der Düssel auf einer Länge von insgesamt 1,8 Kilometern umgestaltet werden. Vor allem die Betonschalen, die den Fluss momentan in ein gerades Bett zwingen, sollen entfernt und das Flussbett stattdessen mit Lehm abgedichtet werden.

Ufersicherungen sollen ebenfalls so weit wie möglich minimiert werden, um den Fluss wieder in einen natürlichen Zustand zu versetzen. Statt wie bisher gerade, soll sich die Düssel dann in Zukunft leicht geschwungen durch die Stadtteile Eller und Vennhausen schlängeln.

Das soll vor allem Fischen und Amphibien ermöglichen, die Düssel als Lebensraum zurückzuerobern. „Wir wollen beispielsweise Fischen ermöglichen, wieder besser vom Rhein bis in den Oberlauf der Düssel zu kommen“, sagt Buch. Das wirke sich positiv auf die Entwicklung von Wanderfischarten aus, für die die Südliche Düssel eine wichtige Verbindung zwischen ungeteiltem Hauptfluss und Rhein sei. Das Gewässer könne sich so zudem im Laufe der Zeit durch eigendynamische Prozesse ökologisch entwickeln.

Die gesamte Strecke von 1,8 Kilometern wird in drei Bauabschnitte unterteilt, der Ausbau des ersten Abschnittes vom Spaltbauwerk Höherhof bis zum Sandträgerweg umfasst eine Länge von rund 700 Metern und soll bis Ende 2018 umgestaltet sein. Es folgen der zweite Bauabschnitt vom Sandträgerweg bis zum Mündrathweg (rund 750 Meter) und der dritte Bauabschnitt vom Mündrathweg bis zum Bahndurchlass südlich des Eller Kamps (etwa 400 Meter). Ebenfalls erneuert wird der Hochwasserschutz entlang der Düssel.