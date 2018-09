„Die Schöpfung“ voller Lebendigkeit und Frische: Ovationen für den Maestro und die Düsseldorfer Symphoniker in der Tonhalle.

Am siebten Tag ruht Gott. Und so lässt Joseph Haydn im letzten Teil seiner „Schöpfung“ Adam und Eva das Hohelied der Ehe anstimmen. Wenn das „glücklich Paar“ in frühromantischer Manier von „holder Gattin“ und „dir gehorchen bringt mir Freude“ singt, ist dies für unser Geschlechter-Verständnis heute kaum nachvollziehbar, nur mit ironischem Lächeln zu ertragen. Genau das provoziert die Sopranistin Fatma Said (als Eva) beim Tonhallen-Publikum - mit einer leichten Verbeugung und Schmunzeln an der richtigen Stelle.

Eine Geste, die in einem Sakralwerk die Ausnahme sein dürfte. Hier, genauso wie in den ersten beiden Teilen, kommt das Haydn-Oratorium in der voll besetzten Tonhalle musikalisch auf den Punkt. Symphoniker in kleiner Besetzung, Musikverein (vielleicht in zu großer Besetzung) und drei exquisite Konzertsänger folgen Adam Fischer präzise und mit lebendigem Schwung in die sechs Schöpfungstage.

Sie stellen Pflanzen und Tierwelt, Wasser, Himmel und Erde in Wort und Klang plastisch dar. Realistische Klang-Bilder entstehen, wie wir sie früher mal als Kinder gehört haben. Vertreter der Evolution mögen da ja ihre Schwierigkeiten haben. Nicht selten gerinnt Haydns „Schöpfung“, immerhin eines der bedeutenden Oratorien der Wiener Klassik, zu einem zähen, ja langweiligen Erlebnis. Die Gefahren kennt Düsseldorfs Principal Conductor, der nicht nur in den letzten Tonhallen-Spielzeiten, sondern weltweit Modell-Interpretationen von Haydn-Symphonien geliefert hat und dafür mehrfach ausgezeichnet wurde. Seitdem er Chef der Symphoniker ist, gilt auch Düsseldorf - dank Fischers Mahler-Haydn-Zyklus - weniger als Mahler- denn als heimliche Haydn-Stadt.

Jedenfalls kommt unter Fischer keine Müdigkeit auf, weder auf dem Podium noch im Parkett. Er verzichtet auf altmeisterliche Allüre und extreme Langsamkeit. Nur in der C-Moll-Ouvertüre beschreibt er mit Nachdruck das Chaos vor der Schöpfung. Überwiegend sprühen dann die 34 Nummern der Schöpfungsgeschichte aus dem ersten Buch Mose vor Lebendigkeit und Frische. Der Maestro (er dirigiert auswendig!) breitet in den tonmalerischen Passagen - von der ‚Vorstellung des Chaos’ bis zum Terzett ‚Vollendet ist das große Werk’ - einen enorm vitalen Sound und eine Farbenpracht aus, die den Hörer über manche Längen in der Haydn-Partitur hinweg tragen.

Zwar wackeln die Hörner an manchen Stellen, doch sorgen Holzbläser und Streicher für satten Sound, Tempo und drängende Dynamik. Der Musikverein müht sich um schwebenden, leisen Klang, der sich langsam aufbaut. Die über 100 Sänger überzeugen jedoch weniger an den im Pianissimo gehauchten Stellen denn dort, wo sie mächtig aufdrehen können. In Akkorden, wie „Es ward Licht“, fühlen sie sich sicher.