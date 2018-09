Düsseldorf. Sehr ärgerlich: Angela Bruch, die Chefin der Alpina Achterbahn, musste auf dem Oktoberfest in München ihr Fahrgeschäft noch einmal ab- und aufbauen, weil sie sich um ein paar Meter vermessen hatte. Denn der bis zu 85 km/h schnelle Stahlkoloss stand plötzlich in einem Rettungsweg, und deshalb sind die Verantwortlichen eingeschritten. „Das war ein bisschen blöd. Wir sind bei Nacht in München angekommen. Es hat ziemlich stark geregnet und dann ist es passiert“, sagt Angela Bruch. Doch alles in allem hatte sie noch Glück. Die Bahn stand erst zu einem Viertel. „Daher haben wir nur ein paar Tage verloren. Sonst wäre die Zeit bis zur Eröffnung am 22. September knapp geworden.“ Denn allein der Aufbau der Bahn dauert gut eine Woche.