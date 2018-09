Hamm. Die Rudersaison ist noch in vollem Gange. Nach den U 23-Weltmeisterschaften in Poznan finden die U23-Europameisterschaften auch wieder mit Düsseldorfer Beteiligung statt. Anton Schulz und Steuerfrau Anna Dames vom RC Germania sitzen in Brest/Weißrussland im Achter. Für die 18-jährige Steuerfrau ist es nach den diesjährigen Regatten in Henley/Großbritannien, Sarnen/Schweiz und im Inland der erste Auftritt in der Nationalmannschaft, ebenso für drei weitere Ruderer des Achters. Alle anderen waren bereits in diesem oder vergangenen Jahr bei den U 19- und U 23-Weltmeisterschaften und -Europameisterschaften dabei.

Anton Schulz erreichte 2017 im Finale der U 23-WM mit dem Achter den fünften Platz. Der für die jetzige EM gebildete U 23-Achter war mit dem Hamburger Trainer Nils Meyer zur Wettkampfvorbereitung in der Ruderakademie Ratzeburg, derzeit trainiert das Team am Berliner Stützpunkt. Donnerstag startet der Reisebus mit den 16 deutschen Teams in das etwa zehn Stunden entfernte Brest. Schulz, der sein Votum deutlich für die Juniorin Anna Dames aussprach, weiß um ihre Qualitäten: „Sie ist richtig top. Sie hat das Team gut im Griff und hat einfach alles, was man sich von einer Steuerfrau wünscht.“ Red