Am Wochenende öffnen die Düsseldorfer Schmuckmacher zum 9. Mal ihre Türen und stellen ihre Arbeit vor.

Düsseldorf. Wenn vor Düsseldorfer Schmuckläden grüne Fahnen gehisst werden, dann finden in der Landeshauptstadt die „Schmuckpunkte“ statt. Bereits zum neunten Mal laden verschiedene Schmuckmacher an zwei Wochenenden (15./16. September und 22./23. September) in ihre Ateliers und Werkstätte ein, um Besucher zum einen ihre Arbeiten zu präsentieren und zum anderen ihr Handwerk näher zu bringen.

Während am kommenden Wochenende die Ateliers im Norden ihre Türen öffnen, folgt eine Woche später der Düsseldorfer Süden. Um einen kleinen Überblick zu liefern, stellt unsere Redaktion zusammen mit Anke Plöger (Galerie Steinreich) vom Organisationsteam ein paar Orte vor und erklären, was die Besucher dort erwartet.

Norden

1. Atelier „Hinter Indien“, Düsselthaler Str. 1a. Den Namen verdankt das Atelier der Tatsache, dass es sich in einem Hinterhof hinter einem indischen Restaurant befindet. Das Besondere: Neben Edelmetall wird hier auch mit einen 3D-Drucker gearbeitet. „Die Schmückstücke bestehen dann aus Kunststoff und haben dadurch eine ganz andere Habtik und Optik. Sie sind rauer und matter“, erklärt Plöger.

2.Atelier von Astrid Klingen, Barbarastraße 12. Vergangenes Jahr ist die gelernte Goldschmiedin Astrid Klingen von Heerdt nach Derendorf gezogen. Ihre Spezialität sind unter anderem sogenannte Spielringe. Der Clou: Diese Ringe verfügen über verschiedene Aufsätze, die es erlauben, das Schmuckstück immer wieder individuell umzugestalten.

3. Schmuck-Objekt, Pempelforter Straße 22. Patrick Moroder ist Goldschmiedemeister der sein Handwerk mit künstlerischen Elementen verbindet. „Er arbeitet mit den verschiedensten Materialien. Dazu gehören auch Holz und Leder“, erläutert Plöger. So entstehen ganz individuelle Designs, die wie kleine Kunstwerke den Körper schmücken.

Schmuckpunkte Norden Die weiteren Teilnehmer am 15./16. September im Überblick: Huck von Scheven, Tußmannstraße 9; Atelier von Maria Hahlen, Dorotheenstraße 10; Schmucksache, Akademiestraße 3; Atelier von Ivonne Rutz, Bilker Straße 15; Atelier von Almudena Simón Sánchez, Nordstraße 80 (Innenhof). Süden Die weiteren Teilnehmer am 22./23. September im Überblick: Schmuck-Werkstatt, Rathelbeckstraße 332. Öffnungszeiten Samstag (von 14 bis 20 Uhr), Sonntag (von 12 bis 18 Uhr). Internet Weitere Informationen zu den finden Sie unter schmuckpunkte.de

4. Atelier von Vivien Reig-Atmer, Parkstraße 21. In Pempelfort stellt die gelernte Goldschmiedin ihren Schmuck in ihren eigenen vier Wänden her. „Das ist ein ganz besonderes Ambiente“, sagt Plöger. In der integrierten Werkstatt entstehen so die verschiedensten und farbenfrohsten Schmuckstücke – angefangen bei Ringen bis hin zu Halsketten mit auffallend großen Steinen.

5. Atelier von Susanne Meyer, Hoffeldstraße 7. In dem kleinen Atelier von Susanne Meyer in Flingern haben die Besucher die Möglichkeit, ganz besondere Ringe zu entdecken. „Diese bestehen aus zwei Teilen und werden nacheinander auf den Finger gesteckt“, erläutert Plöger. Der Vorteil: Man kann mehrere Teile aus verschiedensten Elementen - etwa Gold und Silber - miteinander kombinieren und so immer wieder einen anderen Ring kreieren.