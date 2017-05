Düsseldorf. Bei einer Razzia in der Düsseldorfer Altstadt kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Sonntag insgesamt 226 Personen. Bei acht Männern kam es zu Festnahmen wegen Verdacht des illegalen Aufenthalts.

Um 1.30 Uhr überprüften die Beamten 181 Personen in einer Gaststätte an der Mutter-Ey-Straße. Sie nahmen sieben Männer, wegen Verdacht des illegalen Aufenthalts, Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln und zur Vollstreckung eines Haftbefehls, fest. Durch das Zollamt wurden mehrere Verstöße gegen das Mindestlohngesetz und das Sozialversicherungsgesetz festgestellt. Desweitern wurden vier Strafverfahren wegen Sozialleistungsbetrugs eingeleitet. Nach der Begehung der Lokalität wurden fünf herrenlose Geldbörsen, sowie diverse Betäubungsmittel aufgefunden.

In einer Gaststätte an der Mühlenstraße kontrollierten die eingesetzten Kräfte in den frühen Morgenstunden 45 Personen. Auch hier nahmen sie einen Mann aufgrund des Verdachts des illegalen Aufenthalts fest und fertigten vier Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Des Weiteren wurden Verstöße gegen beispielsweise die Gewerbeordnung und das Mindestlohngesetz festgestellt.

An dem Einsatz waren über hundert Polizisten, sowie Kräfte des Ausländeramtes, des Hauptzollamtes, des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes der Stadt und des Jugendamtes beteiligt.