Nach zwölf Jahren soll das Ehepaar mit seinen zwei Kindern abgeschoben werden. Freunde und Kollegen wollen das verhindern.

Düsseldorf. Ihre Geschichte ist nicht die von verfolgten Kriegsflüchtlingen. In ihrer Heimat drohen ihnen nicht Tod, Gewalt oder Verfolgung. Ihre Geschichte erzählt von dem Traum, etwas zu erreichen, von Enttäuschung und vom Kämpfen. Mehr als zwölf Jahre ist es her, dass Taoufik Moussa aus Tunesien nach Deutschland kam. Sanda, die mittlerweile seine Frau ist, kam etwas später, wann, das weiß er nicht mehr so genau. Zusammen haben sie sich in Düsseldorf ein gemeinsames Leben aufgebaut, zwei Kinder bekommen. Doch nun soll das vorbei sein.

„Der erste Brief kam 2012“, erinnert sich der 37-Jährige. Seine Frau wurde darin informiert, dass ihr Studentenvisum nicht mehr weiter verlängert werden würde, dass sie ausreisen solle. Da war der kleine Elyan schon zwei Jahre alt. Bis dahin haben beide immer wieder ihre Aufenthaltsgenehmigungen verlängert – beide kamen zum Studieren nach Deutschland. Doch offenbar dauerte das Studium zu lange. Seit dem ersten Brief sind noch viele dazugekommen, die die beiden in einem dicken roten Ordner aufbewahren.

Angekommen war Taoufik Moussa, den hier alle nur Tufi nennen, im März 2004 – alleine in Saarbrücken. Dort lebte er bei einer Freundin seiner Mutter. Die Beziehung zu Sanda zerbrach – zu weit war die Entfernung. Doch dann rief sie auf einmal an, sie sei auch in Deutschland. Ein Treffen reichte aus und die beiden waren wieder ein Paar. Gemeinsam zogen sie nach Düsseldorf, um dort weiter zu studieren.

Und dann kam Elyan. Das war 2010. Studieren und gleichzeitig eine Familie zu ernähren, wurde immer schwieriger. Denn Kindergeld oder andere Leistungen beziehen die Moussas nicht. Taoufik Moussa konzentrierte sich aufs Geldverdienen. Das Studium rückte in den Hintergrund.

„Ich mache das alles nur für meinen Jungen.“

Taoufik Moussa

Steuern hat er fast die ganze Zeit bezahlt, die er hier in Deutschland lebt. „Ich bin noch nicht mal schwarzgefahren“, sagt er. Umso größer ist nun die Enttäuschung. Denn das Verwaltungsgericht hat die Verlängerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung abgelehnt – sie sollen ausreisen.

„Sicher fühlen wir uns dadurch irgendwie unerwünscht“, sagt Moussa. Wäre er alleine, hätte er sich wahrscheinlich schon längst auf den Weg zurück nach Tunesien gemacht.