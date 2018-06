Der Leiter des Oberbürgermeister-Büros sagt, dass der OB den Machern des Festes schon "frühzeitig" Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Termin zugesagt habe.

Düsseldorf. Nach unserer Berichterstattung über die Absage des Termins für das Golzheim-Fest wegen des möglichen Ed-Sheeran-Konzerts am 22. Juli hat nun OB-Büroleiter Jochen Wirtz im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, dass den Machern des Festes bereits eine Zusage für finanzielle Hilfe gemacht worden sei.

Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigte er sich irritiert darüber, dass die Organisatoren dass nicht kommuniziert haben. „Der OB hat diese Unterstützung frühzeitig signalisiert.“ Auf Nachfrage, wann genau das der Fall gewesen sei, sagt er, dass das während des Metamarathons im NRW-Forum gewesen sei, der vom 25. bis 27. Mai stattfand, also knapp zwei Monate vor dem Festival.

Gespräche über Alternativtermin für das Golzheim-Fest

Laut Wirtz sei man nun in Gesprächen, um einen Alternativtermin zu finden. Er sei bislang davon ausgegangen, dass der 8. und 9. September gut bei den Organisatoren aufgenommen worden sei. Der Termin ist allerdings problematisch, da der Verantwortliche für den technischen Aufbau an diesen Tagen nicht zur Verfügung steht. Und der ist zentral für das Fest, vor allem, weil am ersten Tag, also samstags, stets mehrere Bands spielen und das Stadtteilfest zum Musikfestival wird.

Warum der städtische Steuerungskreis für Veranstaltungen in Düsseldorf (etwa besetzt mit Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt) zu der Überzeugung kam, dass der Ausklang des Golzheim-Festes mit dem Trödelmarkt am Sonntag und höchstens noch ein paar hundert Anwesenden der Durchführung von Kirmes und Ed-Sheeran-Konzert mit Hunderttausenden Besuchern im Weg stehen würde, kann Wirtz nicht beantworten. „Wir werden diese Frage noch klären.“