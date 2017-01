Abriss an der Breite Straße beginnt

Arbeiten laut Investor Hines komplizierter als gedacht, Neubauten werden erst 2018 fertig. Modernisierung des Commerzbank-Turms soll Mitte 2019 abgeschlossen sein.

Düsseldorf. Der Abrissbagger packt seit Dienstag beherzt zu. Investor Hines lässt zwei Häuser an der Ecke Breite Straße und Benrather Straße abreißen. 2014 hatte das Immobilienunternehmen den gesamten Block zwischen Königsallee 45 bis 55 (unter anderem Deutsche Bank) sowie Breite Straße 20 bis 34 gekauft. Kö-Quartier nennt ihn der Entwickler. Sieben Häuser werden seitdem modernisiert, an der Breite Straße sollen die abgerissenen Gebäude durch drei Neubauten ersetzt werden.

Bis das so weit ist, vergeht allerdings noch etwas Zeit. „Die Arbeiten sind komplizierter als gedacht“, sagt Benjamin Biehl, Hines-Niederlassungsleiter in NRW. Das Problem: Die Abrisshäuser grenzen direkt an die umliegende Bebauung. Die Neubauten werden laut Biehl deshalb frühestens im Laufe der ersten Hälfte des Jahres 2018 fertig.

Investor will Kasernenstraße stärker beleben

20 000 Quadratmeter von insgesamt 55 000 entstehen so im Kö-Quartier neu. Neu wird auch mehr Einzelhandel im Erdgeschoss an der Breite Straße sein. „Eher ein hochwertiges, nicht hochfrequentes Angebot“, sagt Biehl. Für die Büros darüber liegt die Vermarktungsquote bereits bei 40 Prozent. Und noch ein weiteres Projekt entwickelt Hines (auch Benrather Karree, Bilker Arcaden) in der Innenstadt – und zwar an der Kasernenstraße 39 bis 49. Für das neue Carlsquartier, das Hines ebenfalls übernommen hat, wurde bereits ein Gebäude abgerissen, das Parkhaus daneben soll einem neuen Büro- und Einzelhandels-Gebäude weichen, der sich daran anschließende ehemalige Commerzbank-Turm von Architekt Paul Schneider-Esleben wird modernisiert. „Zwischen diesen beiden Gebäude entsteht ein kleiner Platz, wo sich auch Gastronomie ansiedeln soll. So wollen wir die Kasernenstraße stärker beleben“, sagt Biehl.

Noch fehlt allerdings die Baugenehmigung für diesen Teil des Projekts. Der grobe Zeitplan bislang: Mitte 2018 soll das Carlsquartier fertig sein, das revitalisierte Commerzbank-Hochhaus sowie der Neubau nebenan Mitte 2019.