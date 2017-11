Gil A. Bronner ist Kunstsammler und jüdisch, und er ist ein Förderer der Düsseldorfer Kultur. Die aktuelle Diskussion um die abgesagte Ausstellung über den jüdischen Galeristen Max Stern findet er „katastrophal“.

Herr Bronner, Sie entstammen einer Sammlerfamilie. Ihre Großmutter war eine Kunstverehrerin, Ihr Vater und auch Sie sind Sammler. Woher kommen Gespür und Verständnis für Kunst?

Gil A. Bronner: Ich weiß gar nicht, wie ausgeprägt mein Kunstverständnis ist. Vielleicht ist es so, dass man am Ende doch den Eltern folgt. Also im besten Sinne ein Opfer seiner Erziehung ist. Das Interesse an einer Sache wächst dann mit dem Wissen. Sobald man sich auf einem Feld gut auskennt, beschäftigt man sich immer häufiger und immer lieber damit. Das klingt vielleicht ein wenig nach Hobby-Psychologie, ich wüsste aber nicht, wie ich meine Kunstleidenschaft anders erklären könnte.

Das Thema Restitution beschäftigt gerade wieder die Düsseldorfer Öffentlichkeit. Gab oder gibt es solche Fälle auch in Ihrem näheren Umfeld?

Bronner: Nein. Ich selbst hatte damit am Rande zu tun, als ich in den 1990er Jahren in Leipzig lebte, wo es nach der Wiedervereinigung sehr viele Restitutionsverfahren gab, die allerdings vor allem Grundstücke und Immobilien betrafen. Dabei ging es nicht nur um die Enteignungen jüdischer Bürger, sondern aller, denen von vorangegangenen Regimen Unrecht angetan wurde.

Ich nehme an, dass Sie Verfahren um Raubkunst besondere Aufmerksamkeit schenken.

Gil A. Bronner

Kulturschutzgesetz Er wurde 1962 in Düsseldorf geboren, studierte BWL und ist als Immobilienentwickler tätig. Bronner sammelt Gegenwartskunst und eröffnete in Flingern ein Ausstellungshaus, er engagiert sich für Museen, Theater, Ballett und Künstler in Deutschland und Israel. Es widmet sich der Raubkunst und legt zudem fest, welche Kunst Deutschland verlassen darf und welche, da „identitätsstiftend“, nicht. Werke, die älter als 75 Jahre sind und einen gewissen Wert übersteigen, müssen vor Export einzeln geprüft werden.

Bronner: Ich bin Kunstsammler und jüdisch. Natürlich interessiert mich das Thema.

Wie bewerten Sie die aktuelle Diskussion um die abgesagte Ausstellung über den jüdischen Galeristen Max Stern?

Bronner: Wenn das, was ich gelesen habe, stimmt, kommt der Verdacht auf, dass niedere Beweggründe zu der kurzfristigen Absage geführt haben könnten. Dass man also bewusst versucht, Kunstwerke vor der Öffentlichkeit zu verbergen, auf die ein Restitutionsanspruch bestehen könnte. Das fände ich katastrophal. Aber ich kenne die Umstände nicht und kann es deswegen nicht beurteilen. Ich verstehe jedoch überhaupt nicht, warum das Thema nicht offen besprochen wurde. Eine solche Angelegenheit kann und sollte man nicht unter der Decke halten. Ich glaube, Max Stern war ein begnadeter Galerist, und es ist sehr schade, dass wir nun nicht erfahren, wie stark seine Tätigkeit die klassische Moderne beeinflusst hat.