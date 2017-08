Ab nächster Woche gibt’s den Joachim-Erwin-Platz

Düsseldorf. Joachim Erwin starb vor neun Jahren am 20. Mai 2008 im Alter von 58 Jahren. Von 1999 bis zu seinem Tod war er Oberbürgermeister von Düsseldorf. Nun wird zu Ehren des ehemaligen Düsseldorfer Oberbürgermeisters an zentraler Stelle innerhalb des Kö-Bogens ein Platz nach ihm benannt. Oberbürgermeister Thomas Geisel wird die offizielle Benennung des Joachim-Erwin-Platzes vornehmen – und zwar am Montag, 10 Uhr, auf dem Joachim-Erwin-Platz, der zwischen Schadowplatz und Jan-Wellem-Platz gelegen ist.

Ob Geisel (r.) ehrt den ehemaligen OB Erwin. Archiv-