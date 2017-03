Ein bisschen verrückt klingt die Idee zunächst schon: Skifahren in der Innenstadt? Geht das überhaupt? Will das überhaupt jemand? Doch die Antworten sind klar und lauten: ja, ja und ja. Seit mehr als zehn Jahren ist der Kunstschneehügel auf dem Potsdamer Platz in Berlin zur Weihnachtszeit eine beliebte Attraktion. Es gibt keinen Grund, warum das in Düsseldorf anders sein sollte.

