Aachen/Düsseldorf/Essen. Nachdem am Freitagnachmittag Fußballfans von Alemannia Aachen zuerst im Düsseldorfer Hauptbahnhof Pyrotechnik zündeten, verunreinigten sie eine S-Bahn und zerschlugen eine Scheibe. Die Bundespolizei empfing gemeinsam mit Kräften der Landespolizei die Randalierer im Essener Hauptbahnhof. Alle 71 Personen wurden einer Identitätsfeststellung zugeführt und durch Kräfte der Bundespolizei zurück nach Aachen begleitet.



Freitagnachmittag fuhren Fans von Alemannia Aachen mit der Reginoalbahn 1 in Richtung Essen, um das Regionalligaspiel Rot-Weiss Essen gegen Alemannia Aachen zu sehen. Im Bahnhof Düsseldorf zogen die alkoholisierten Fans die Notbremse. Doch dabei blieb es nicht, denn beim Umstieg in die S-Bahn wurden mehrere Bengalos und Böller im Hauptbahnhof Düsseldorf gezündet. Nachdem die Fans dann in der S-Bahn nach Essen saßen, mobilisierte die Bundespolizei Einsatzkräfte, um die randalierenden Fans im Essener Hauptbahnhof in Empfang zu nehmen. Gemeinsam mit Kräften der Landespolizei wurden die 71 Fans in einer Bearbeitungsstraße identifiziert. Zwei Fußballfans wurden gesondert behandelt, da sie sich komplett vermummt hatten.



Die Bundespolizei ermittelt nunmehr wegen Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen, Sachbeschädigung, versuchte gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.



Videoauswertungen für die betroffenen Bahnen sowie den Bahnhof Düsseldorf und Essen wurden veranlasst. Die Ermittlungen dauern an. Die Randalierer werden derzeit durch Einsatzkräfte der Bundespolizei zurück nach Aachen gebracht. Die Bundespolizei berichtet nach.