Düsseldorf. Auf der A 46 in Richtung Wuppertal auf Höhe der Anschlussstelle Erkrath ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr waren zwei Autos und ein Motorrad involviert.

Durch den Unfall erlitten vier Personen leichte und ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde in die Uni-Klinik eingeliefert und schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn ist in Richtung Wuppertal nach Angaben der Polizei noch voraussichtlich bis 21 Uhr zwischen dem Dreieck Düsseldorf-Süd und Erkrath gesperrt. Ab Düsseldorf-Bilk meldete der WDR gegen 20.35 Uhr noch vier Kilometer Stau. red