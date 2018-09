Ein 65-Jähriger erleidet am Steuer einen Herzinfarkt. Die Polizei musste den Bereich der A46 sperren. Im Stau gab es einen weiteren schweren Unfall.

Düsseldorf. Mehrere Stunden lang war die Fleher Brücke nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen wegen eines schweren Unfalls gesperrt. Ein 65-Jähriger hatte am Steuer einen Herzinfarkt erlitten. Mittags kam es am Stauende zu einem weiteren schweren Unfall. Um 8.58 Uhr war der 65-Jährige mit seinem Kia auf der Fleher Brücke in Richtung Düsseldorf unterwegs. In der Baustelle verlor er das Bewusstsein.

Er krachte zunächst gegen eine Betonmauer, dann gegen mehrere Warnbaken und rammte andere Autos. Der Rettungshubschrauber der Feuerwehr landete auf der Brücke. Der Autofahrer, der nicht ansprechbar war, wurde nach der Reanimation dann doch mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 13 Uhr konnte die Brücke wieder freigegeben werden. Am Neusser Dreieck kam es zu einem weiteren schwerer Unfall. Ein 36-Jähriger hatte mit seinem Sattelzug einen anderen Lkw touchiert. Sein Laster blieb auf der Seite liegen. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt von der Feuerwehr befreit.