Düsseldorf. Ein brennender Lkw hat im Berufsverkehr am Mittwochmorgen für Stau auf der A3 gesorgt. Der Fahrer des Sattelschleppers wurde nicht verletzt. Er hatte um kurz nach sechs Uhr morgens plötzlich komische Geräusche aus dem Motorraum eines Lkws gehört, als er deswegen an der Ausfahrt Mettmann abfahren wollte, knallte es und aus dem Motorraum stieg dichter Rauch auf. Das berichtet die Feuerwehr Düsseldorf am Mittwochvormittag.

Der Fahrer alamierte die Feuerwehr und versuchte die brennende Zugmaschine selbstständig zu löschen. Da ihm das nicht gelang, stand auf der Bergischen Landstraße in Hubbelrath mitten auf der Kreuzung ein brennender Lkw. Der Berufsverkehr wurde dadurch stark beeinträchtigt. Die Bergische Landstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Die alamierte Feuerwehr konnte den Brand dann schnell löschen. Auslaufende Betriebsflüssigkeiten wurden mit Bindemittel aufgenommen. Allerdings flossen geringe Mengen in den Grünstreifen neben der Abfahrt. Ein Mitarbeiter des Umweltamtes untersuchte die Stelle.

Der Einsatz der Rettungskräfte dauerte in etwa 90 Minuten. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. red