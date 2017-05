Düsseldorf. Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei fuhr eine 43-Jährige aus Oberhausen mit ihrem VW Touran auf der A 44 in Richtung Aachen. Vor der Anschlussstelle Flughafen staute sich der Verkehr, was die Oberhausenerin zu spät bemerkte. Sie fuhr auf einen vorausfahrenden BMW auf. In der Folge fing der gasbetriebene Touran Feuer und brannte letztendlich komplett aus.

Es kam zu großer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Düsseldorf löschte den Brand. Während der Löscharbeiten und Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Aachen gesperrt. Das Stauende lag auf der A 44 im Autobahnkreuz Ratingen-Ost und betrug etwa 10 Kilometer. Ebenso kam es zum Rückstau auf der A 52 in Fahrtrichtung Roermond. Um 7.40 Uhr konnte die Sperrung komplett aufgehoben werden.