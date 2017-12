Angeklagter hatte die Süßigkeit gestohlen. Kosten: 1,05 Euro.

Frau weg, Haus futsch, Job quitt. Für Diplom-Kaufmann Iwan B. (41/Name geändert) brach seine heile Welt zusammen. Alles geriet aus den Fugen. Da wurde der brave Familienvater auch noch zum Dieb. Am Bahnhof klaute er eine Tafel Schokolade, die er für 1,05 Euro hätte kaufen können. Jetzt kostet sie ihn 900 Euro. Diese Strafe verhängte der Amtsrichter. Die Anklage lautete auf Diebstahl geringwertiger Sachen. Das sind alle Dinge, die unter 25 Euro wert sind. Der Richter versuchte, die Ankläger zu überreden, den Fall einzustellen. Doch das kam offenbar nicht in Frage. Schließlich ist Iwan B. vorbestraft. Fünfmal wegen ähnlicher Delikte. Also wurde verhandelt.

Iwan B. hat eine exzellente Ausbildung. Nach dem Studium fand er auch einen Job. Doch den verlor er vor fünf Jahren. Danach ging es nur noch bergab. Seine Frau verließ ihn. Das Haus wurde verkauft. „Nach der Scheidung bin ich völlig durchgedreht. Ich ging durch die Straßen und habe nur noch Blödsinn gemacht“, sagt Iwan B. Mittlerweile habe er sich gefangen. „Ich habe mir Hilfe bei einem Psychiater geholt.“ Der Richter gab ihm bei der Urteilsverkündung mit auf den Weg: „Hören Sie damit auf, sonst bleibt es demnächst nicht bei einer Geldstrafe.“ bk