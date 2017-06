Düsseldorf-Gerresheim. Der 83-jährige Radfahrer, der sich bei einem Verkehrsunfall am 10. Juni 2017 in Gerresheim schwerste Verletzungen zugezogen hatte, ist am vergangenen Freitag an den Folgen gestorben. Laut der Polizei war der Senior beim Überqueren der Fahrbahn mit seinem E-Bike von einem Pkw erfasst worden.

Nach dem Bericht der Polizei wollte der Mann mit seinem E-Bike um 10.20 Uhr die Dreherstraße in Höhe des Sportstadions überqueren. Hierbei übersah er offenbar den Toyota eines 46-Jährigen, der die Dreherstraße in Richtung Hellweg befuhr. Der Senior wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Er musste mit schwersten Verletzungen stationär in eine Klinik eingeliefert werden, wo er am Freitag verstarb. red