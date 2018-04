Düsseldorf. Ein 83-Jähriger ist am Freitag bei einem Unfall in Düsseltal schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei passierte der Mann gegen 11.15 Uhr mit seinem Fahrrad die Kreuzung Brehmstraße/Graf-Recke-Straße. Dort war auch ein 69 Jahre alter Mann mit einem Peugeot unterwegs. Aus der Graf-Recke-Straße kommend bog er nach rechts ab. An der Fußgängerfurt hielt er zunächst an, um Fußgänger vorbeigehen zu lassen. Als er wieder anfuhr, übersah er den von rechts kommenden 83-Jährgen mit seinem Fahrrad.

Der Senior prallte gegen die Fahrzeugfront, fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren. red