Düsseldorf-Gerresheim. Am Samstagvormittag zog sich ein 83-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Gerresheim schwerste Verletzungen zu. Der Senior war beim Überqueren der Fahrbahn mit seinem E-Bike von einem Pkw erfasst worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann mit seinem E-Bike um 10.20 Uhr die Dreherstraße in Höhe des Sportstadions überqueren. Hierbei übersah er offenbar den Toyota eines 46-Jährigen, der die Dreherstraße in Richtung Hellweg befuhr. Der Senior wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Er musste mit schwersten Verletzungen stationär in eine Klinik eingeliefert werden.