Düsseldorf. Am Donnerstag ist eine 83-jährige Fußgängerin von einem Lastwagen erfasst worden, als sie gegen 13.50 Uhr an der Kreuzung Bochumer Straße/ In den Diken die Straße mit ihrem Rollator die Straße überqueren wollte. Die Seniorin wurde zu Boden geschleudert und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

