Düsseldorf. Eine Seniorin hat in Eller erfolgreich einen Handtaschenräuber vertrieben. Der Mann griff die 82-Jährige am Mittwochnachmittag auf dem Verbindungsweg von der Festenbergstraße zur Oelser Straße an. Er riss sie zu Boden und versuchte ihr die Handtasche zu rauben, die Frau trat jedoch nach dem Räuber und rief laut um Hilfe. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Festenbergstraße. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Die 82-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Polizei fahndet nach einem etwa 35-jährigen Mann. Er soll circa 1,65 Meter groß sein und kurzes dunkles Haar mit einem hohen Ansatz haben. Während des Angriffes trug er eine dunkle Jeans, eine schwarze Jacke und eine schwarze Strickmütze. red