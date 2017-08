Düsseldorf. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Rheinkniebrücke wurde eine 80-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach Angaben der Polizei fuhr die 80-Jährige aus Kaarst mit ihrem Auto auf der Rheinkniebrücke auf einen vor ihr fahrenden Ford, der von einer 23-Jährigen gesteuert wurde, auf. Die Seniorin erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. red