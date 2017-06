Düsseldorf. Ein 79-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger von seinem Fahrrad gefallen und schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr der Mann am Montagvormittag auf den Radweg an der Ellerstraße in Richung Mintropplatz als es zu dem Unfall mit dem 16-Jährigen kam.

Ein alamierter Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Dort blieb er zur stationären Behandlung. red