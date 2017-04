Düsseldorf-Vennhausen. Am Donnerstag wurde ein 20 Jahre alter Kradfahrer am späten Nachmittag so schwer bei einem Verkehrsunfall in Vennhausen verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 78 Jahre alte Frau auf der Vennhauser Allee mit ihrem Passat vom Fahrbahnrand an und übersah dabei den von hinten kommenden 20-jährigen Kradfahrer. Der Mann leitete noch eine Notbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem VW der 78-Jährigen nicht mehr verhindern. Der Düsseldorfer stürzte mit seiner Yamaha zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.