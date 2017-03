Düsseldorf-Wersten. Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei war am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Lkw Sprinter auf der Kölner Landstraße in Richtung Rheindorfer Weg unterwegs. Als er mit seinem Sprinter in den Kreuzungsbereich der Kölner Landstraße/Werstener Straße einfuhr, lief plötzlich ein Mann auf die Straße. Der 61-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und der Klein-Lkw erfasste den Senior. Der 76-Jährige stürzte schwerverletzt auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Laut Aussagen des Sprinter-Fahrers soll der Fußgänger bei Rot über die Straße gelaufen sein.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariats 1 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 zu melden.