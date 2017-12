Liedergarten für kleine Kinder

Derendorf. Die efa, evangelische Familienbildung in Düsseldorf, bietet an neun Terminen mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr einen „Liedergarten“ an der Rather Straße 19 im efa-Stadtteiltreff in Derendorf an. Der Kurs beginnt am 24. Januar 2018. Kinder erleben in diesem Kurs auf spielerische Weise Musik, gemeinsam mit Gleichaltrigen und ihren Eltern. Es wird gesungen, Klängen gelauscht und getanzt. Außerdem können die Kinder verschiedene Klanginstrumente und Materialien ausprobieren. Informationen zum Kurs und zur Anmeldung unter Telefon 600 282 0 oder

efa-duesseldorf.de

Gerresheim. Rund 7000 Euro Spenden hat die evangelische Stiftung „Gerresheim Gemeinsam“ von einer privaten Geburtstagsfeier erhalten. Die Stiftung will das Spendengeld in die weitere Finanzierung der Hausaufgabenhilfe und in Kinder- und Jugendprojekte in Gerresheim stecken. „Wir sind froh, die Hausaufgabenhilfe für ein weiteres Jahr finanziell absichern zu können“, freut sich Dr. Anke Paulus-Koschik von der Stiftung.