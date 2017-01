Düsseldorf. Die seit Mittwochnachmittag vermisste 70-jährige ist wieder aufgetaucht. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach der Frau.

Noch am Mittwochabend konnte die 70-jährige Vermisste in Neuss angetroffen werden. Einer Passantin war die Frau im Bereich des Augustinusviertels aufgefallen. Die Zeugin verständigte richtigerweise die Polizei. Anschließend wurde die Dame zurück in ihre Einrichtung nach Düsseldorf-Heerdt gebracht.