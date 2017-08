Zahlen der Polizei sagen: Im ersten Halbjahr gab es weniger Einbrüche und Diebstähle als im Vorjahr. Programme scheinen zu wirken.

Düsseldorf. Jede Straftat ist eine zu viel. Da sind sich Polizeipräsident Norbert Wesseler und der stellvertretende Kriminaldirektor Dietmar Kneib einig. Dennoch könne man mit den aktuellen Zahlen zufrieden sein. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden bis August 5600 Straftaten weniger gemeldet – ein Rückgang um 14 Prozent. Und auch bei den Delikten, die sich die Polizei besonders zur Brust genommen hat – Wohnungseinbruch und Taschendiebstahl – ist ein beträchtlicher Rückgang von immerhin 30 Prozent zu verzeichnen. Auch wenn sich in ganz NRW ein Rückgang bemerkbar macht, sei Düsseldorf bei einigen der Zahlen noch etwas weiter vorn, sagt Wesseler.

Woran dieser Rückgang liegt, das ist schwierig zu analysieren. Ein paar Anhaltspunkte gibt es allerdings. „Ein Faktor ist sicher, dass wir die Präsenz verstärkt haben“, sagt Wesseler. Besonders in der Altstadt habe man an den kritischen Tagen – am Wochenende und vor Feiertagen – für Verstärkung gesorgt. Auch der Ausbau der Kameraüberwachung zeige hier Wirkung. „Beides sorgt für eine Beruhigung“, sagt der Polizeipräsident.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 waren es in diesem Jahr knapp 1300 weniger Fälle von Taschendiebstahl. Auch bei den Wohungseinbrüchen habe eine verstärkte Präsenz in den besonders betroffenen Stadtteilen Wirkung gezeigt. Mit der neuen Analysemethode „Predictive Policing“ (siehe Kasten) könnten mit wissenschaftlichen Mitteln bestimmte Einbruchschwerpunkte vorhergesagt werden. Dort setze man vermehrt Streifenwagen ein und signalisiere Einbrechern so, sich besser fernzuhalten. Auch bei den Wohnungseinbrüchen konnte im Vergleich ein Minus von knapp einem Drittel verzeichnet werden.

Neben der Präsenz spiele womöglich auch ein anderer Faktor eine Rolle beim Rückgang der Straftaten: „Durch die beschleunigten Verfahren bringen wir Täter schnell zu ihrer Strafe. Das schreckt ab“, sagt Wesseler. Diese Verfahren greifen dann, wenn ein Täter auf frischer Tat ertappt wird. Innerhalb von einer Woche kann es zur Hauptverhandlung und zu einem Urteil kommen. Die Chance für den Täter, sich abzusetzen oder zu einem Verhandlungstermin nicht zu erscheinen, fällt weg – bis zu seiner Verhandlung bleibt er in Haft. Dass so die Strafe auf den sprichwörtlichen Fuß folgt, sende ein wichtiges Signal an die Straftäter. „Gerade jungen Menschen tun diese sechs bis zehn Monate Haft besonders weh“, so Wesseler. Man hoffe, so kriminelle Karrieren früh beenden zu können.