Düsseldorf. Etwa zwei Jahre lang wurde ein körperlich und geistig eingeschränkter Mann von seinem 45 Jahre alten Arbeitskollegen massiv bedroht und erpresst. Der Tatverdächtige hat seinen Arbeitskollegen so sehr eingeschüchtert, dass es ihm immer wieder Geld ausgehändigt hat - insgesamt 10 000 Euro, teilt die Polizei mit.

Am Donnerstag haben die Ermittler den Erpresser in seiner Wohnung in Heerdt festgenommen. Im Laufe der zwei Jahre habe der Tatverdächtige den Druck auf sein Opfer immer weiter erhöht. Das habe den Mann immer tiefer in seine Angst trieben. Er lieh sich im sich Geld, um den Forderungen nachzukommen.

Als er im Januar dieses Jahres erneut um einen Vorschuss bat und seine Kollegen hellhörig wurden, vertraute sich das Opfer ihnen an. Im Anschluss musste der stark verängstigte Mann in eine Klinik gebracht werden. Insgesamt hatte er etwa 10.000 Euro von seinem wehrlosen Opfer erpresst.