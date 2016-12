Düsseldorf 44-Jähriger tot aufgefunden - Verdacht gegen Mitbewohner

Düsseldorf. Ein 44-jähriger Mann ist am Mittwochmittag tot in seiner Wohnung in Friedrichstadt aufgefunden worden. Die Rettungskräfte wurden wegen einer verletzten Person zur Aderstraße gerufen, beim Eintreffen konnten sie jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ersten Ermittlungen zu Folge könnte der 26-jährige Mitbewohner des Mannes ihn in einem Streit am Vorabend so schwer verletzt haben, dass er kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Er wurde festgenommen und soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Verdacht gegen einen 28-jährigen Mann, der ebenfalls in der Wohnung wohnt, hat sich nicht erhärtet, er wurde wieder freigelassen.

Die Männer stammen aus Osteuropa und wollten in Düsseldorf als Leiharbeiter arbeiten.