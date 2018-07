Die Open-Air Konzerte sind das traditionelle Sommerprogramm des Vereins Jazz in Düsseldorf, das sonst seine Heimat in der Jazz-Schmiede hat. Wir beleuchten, was im Jubiläumsjahr an den vier Samstagen musikalisch zu erwarten ist.

Düsseldorf. Seit vierzig Jahren mischen sich Jazz- und Weltmusikklänge in die sommerliche Stimmung des Hofgartens. Ein überaus offenes Angebot an die gesamte Stadt, bei dem jeder willkommen ist, sich von der Musik mitreißen und aus dem Alltag entreißen zu lassen. Auch dieses Jahr hat der Verein Jazz in Düsseldorf in Kooperation mit dem Eine-Welt-Forum ein vielfarbiges Spektrum an Künstlern aus aller Welt eingeladen, um im Musikpavillon zwischen Schauspielhaus und Schloss Jägerhof aufzutreten. Bei freiem Eintritt – das gehört zum Konzept und ist gute Tradition – jeweils Samstag nachmittags ab 15 Uhr spielen jeweils zwei Bands. Vom 28 Juli bis zum 18. August.

Samstag, 28. Juli.

Eurasians 5 verbindet Musiker aus Deutschland, Iran und der Ukraine. In ihrer Musik verschmelzen sie Folk-Elemente mit europäisch-amerikanischen Jazz. Eine Mixtur, die ausgesprochen unkonventionell klingt und bisweilen Züge von Klezmer in sich zu tragen scheint. Zumindest bei dem ersten Höreindruck.

Jazzpool NRW formiert für ihre Projekte, die immer themenbezogene musikalische Schwerpunkte haben, neue Ensembles mit wechselnden Besetzungen. Mit ihrem aktuellen Projekt „Sketches“ – in Anlehnung an Miles Davis Spanien gewidmetes Album „Sketches of Spain“ – begeben sie sich auf die Spuren der iberischen Halbinsel. Eine pur-jazzige Begegnung zwischen deutschen und spanischen Musikern.

Samstag, 4. August .

Dagadana, der Name des Ensembles, setzt sich aus den Vornamen der beiden Sängerinnen zusammen, lässt Grenzen zwischen Polen und Ukraine musikalisch hinter sich. Dabei mischen sie nicht nur weltmusikalischen Duktus aus beiden Ländern, sondern durchziehen ihren Stil auch mit Jazz und vor allem Elektronik-Elementen. Das klingt bisweilen fast nach alternativem Pop und hat dabei eine angenehme Leichtigkeit, ohne oberflächlich zu sein.

Das Aly Keita Trio weckt mit seiner Musik hingegen ganz andere Assoziationen. Das Balafon – die westafrikanische Variante des Xylophons –, gespielt von Keita, bildet hier den musikalischen Ankerpunkt. Doch die Klangwelt des Trios als rein aus afrikanischer Genese entsprossen zu bezeichnen wäre verfehlt, hier schwingen zahllose andere Einflüsse mit. So auch reinster Jazz.