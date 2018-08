40 Ballons für 40 Jahre Hotel NikkoRegisseurin von „Cobain“ im Atelier

Vor genau 40 Jahren öffnete das Hotel Nikko Düsseldorf zum ersten Mal seine Türen für Reisende. Seither empfängt das Hotel seine Gäste an der Immermannstraße, mitten in Düsseldorfs „Little Tokyo“. Nach der großen Jubiläumsfeier im Mai, zu der sich etwa 300 Freunde und Partner des Hotels einfanden, wurde der eigentliche Geburtstag am Mittwoch in kleinem Kreise gefeiert. Aber ein bisschen öffentlich wurde es doch: 40 Ballons mit Gutscheinen ließ General Manager Sandra Epper mit ihrem Team über Düsseldorf steigen. Na dann: Viel Glück beim Suchen!

Die niederländische Autorenfilmerin Nanouk Leopold kommt zur Premiere ihres Spielfilms „Cobain“ am Donnerstag, 30. August, nach Düsseldorf ins Atelier-Kino. Das ist der einzige Termin mit ihr zum deutschen Kinostart des Films über einen nach dem Rockmusiker benannten Jungen auf der Suche nach Heimat. Koproduziert wurde das Werk u.a. von der Kölner Produktionsfirma Coin Film und gefördert von der Filmstiftung NRW: Denn das Finale des Films wurde nicht in Rotterdam, sondern im Bergischen in einem Waldarbeiterhäuschen gedreht.