40 Ballons für 40 Jahre Hotel Nikko

Vor genau 40 Jahren öffnete das Hotel Nikko Düsseldorf zum ersten Mal seine Türen für Reisende. Seither empfängt das Hotel seine Gäste an der Immermannstraße, mitten in Düsseldorfs „Little Tokyo“. Nach der großen Jubiläumsfeier im Mai, zu der sich etwa 300 Freunde und Partner des Hotels einfanden, wurde der eigentliche Geburtstag am Mittwoch in kleinem Kreise gefeiert. Aber ein bisschen öffentlich wurde es doch: 40 Ballons mit Gutscheinen ließ General Manager Sandra Epper mit ihrem Team über Düsseldorf steigen. Na dann: Viel Glück beim Suchen!