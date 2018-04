40 000-Euro-Spende für die KinderklinikNeuer Professor für die School of Arts

Die Elterninitiative Kinderkrebsklinik freut sich über eine Spende in Höhe von 40 000 Euro des Unternehmens SC Johnson. Dank der Spende wurde ein „QDA-Detektor“ angeschafft. Das Gerät hilft bei der Analyse von Proben, um angeborene Stoffwechselerkrankungen schneller festzustellen. „Das Gerät ergänzt unsere bisherigen Diagnostikmöglichkeiten. So können wir schnell Klarheit schaffen bei Verdacht auf eine ganze Reihe von verschiedenen Stoffwechselerkrankungen“, sagt Ertan Mayatepek, Direktor der Klinik. Das Stoffwechsel-Zentrum der Klinik zählt zu den größten Einrichtungen dieser Art in Deutschland. Gabriele Hänsel von Elterninitiative betont: „Wir unterstützen die Kinderklinik gerne bei technischen Geräten, denn auch das verbessert die Versorgung der kleinen Patienten.“

Christian Jendreiko ist als neuer Professor für Design und Strategien digitaler Kommunikation im Fachbereich Design an der Peter Behrens School of Arts berufen. Der 1969 in Recklinghausen geborene experimentelle Gestalter studierte Medienwissenschaften bei Friedrich Kittler und Vilem Flusser sowie Germanistik und katholische Theologie. Sein Studium an der Ruhr-Universität Bochum schloss er 1994 mit dem akademischen Grad Magister Artium ab. Seit 1998 ist er Mitglied der Düsseldorf-Londoner Künstlergruppe hobbypopMuseum, mit der er zahlreiche Ausstellungen, Aktionen und Performances im In- und Ausland konzipierte, organisierte und durchführte. Eine Reihe seiner Arbeiten wurden 2003 in die Sammlung des Musée d’Art Moderne des Centre Pompidou in Paris aufgenommen.