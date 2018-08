Anwohner der Bachstraße hörten am Montagmorgen die Hilfeschreie des Opfers. Die Mordkommission fahndet nach einem 44-jährigen und vermutet eine Beziehungstat.

Verzweifelte Hilfeschreie hörten gestern um 7.38 Uhr Anwohner der Bachstraße in Bilk. Sie kamen von einer 36 Jahre alten Frau, die um ihr Leben lief. Denn sie wurde von einem Mann verfolgt, der mit einem Messer bewaffnet war. Am Ende kam jede Hilfe zu spät. Als der Notarzt eintraf, lebte das Opfer zwar noch. Doch trotz aller Bemühungen der Ärzte starb die 36-Jährige zwei Stunden später an ihren Verletzungen im Krankenhaus. Der Angreifer flüchtete.

Zeugen gaben an, dass auch der Täter laut geschrien habe. Nach WZ-Informationen soll er die Frau zunächst geschlagen haben. Als das Opfer bereits am Boden lag, hat der Angreifer offenbar zugestochen. Am Tatort blieb eine große Blutspur zurück.

Während die 36-Jährige noch um ihr Leben kämpfte, flüchtete der Angreifer. Als Polizei und Rettungskräfte an der Bachstraße eintrafen, war der Mann längst verschwunden. Ein Zeuge soll noch versucht haben, den Täter mit seinem Rad zu verfolgen, verlor ihn aber aus den Augen.

Wohnung an der Brunnenstraße wurde vom SEK gestürmt

Sehr schnell hatten die Fahnder den Verdacht, dass sich Täter und Opfer kannten und es sich um eine Beziehungstat handelt. Als Verdächtigen ermittelten sie einen 44-Jährigen, der in einer Wohnung an der benachbarten Brunnenstraße wohnt. Nachdem Spezialkräfte des SEK wenig später eintrafen, wurde die Wohnung gestürmt. Doch sie war leer, der 44-jährige hatte sich vorher bereits abgesetzt. Nach dem Mann wurde eine Großfahndung eingeleitet, die aber zunächst ohne Ergebnis blieb.

Wie Staatsanwalt Martin Stücker erklärte, befinde man sich noch am Anfang der Ermittlungen: „Wir wissen noch nicht, in welcher Beziehung die Frau zu dem Verdächtigen steht.“ Die 36-Jährige lebt zwar auch in der Nähe, aber nicht in der Wohnung an der Brunnenstraße. Ob die beiden ein Paar waren, ist noch unklar.

Bei der Kripo wurde die Mordkommission „MK Bach“ gegründet. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Weitere Angaben zum mutmaßlichen Täter wollte die Staatsanwaltschaft noch nicht machen. Stücker: „Wir sind noch nicht in der Öffentlichkeitsfahndung.“

Aufgrund des Polizeieinsatzes war die Bachstraße für den Auto- und den Bahnverkehr gesperrt. Betroffen waren die Straßenbahnlinien U71, U73 und U83. Die Sperrung wurde gegen 10.20 Uhr aufgehoben.

Erst am Mittwoch wurde eine Frau in der Straßenbahn angegriffen

Es war bereits die zweite Messer-Attacke auf eine Frau im öffentlichen Raum innerhalb von wenigen Tagen. Am vergangenen Mittwoch war eine 27 Jahre alte Frau in einer Straßenbahn an der Flurstraße angegriffen und schwer am Hals verletzt worden. Festgenommen wurde ein 54-Jähriger, der geistig verwirrt war.

Täter und Opfer kannten sich nicht. Der Mann hatte die Frau offenbar völlig willkürlich ausgewählt.

Nach den Zeugenvernehmungen stellte sich heraus, dass der Täter auch noch zwei andere Frauen mit dem Messer angreifen wollte. Das wurde aber durch das mutige Eingreifen von Zeugen verhindert. Der 54-Jährige, der sich noch am Tatort widerstandslos festnehmen ließ, wurde inzwischen in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.