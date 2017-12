Düsseldorf/Oberhausen. Nach der Weihnachtsfeier tauchte er einfach nicht mehr auf: Der 35 Jahre alte Oberhausener Stefan K. gilt seit einer Party am Wochenende als vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe.

Am Samstagabend traf sich Stefan K. laut Polizei zur Weihnachtsfeier mit seinen Arbeitskollegen in der Düsseldorfer Altstadt. Gegen 1.15 Uhr machte sich der Oberhausener von der Bolker Straße aus allein auf den Heimweg, so die Beamten. Seitdem ist er spurlos verschwunden. "Eine letzte Ortung seines Handys erfolgte im Bereich des Hafens an der Fringsstraße", so die Ermittler. Der Hintergrund dieses Ortswechsels ist unklar. Die Kriminalpolizeien in Oberhausen und Düsseldorf suchen nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Stefan K. ist 35 Jahre alt, 1,77 Meter groß, 80 Kilogramm schwer, von schlanker Statur und hat nahezu eine Glatze, so die offizielle Personenbeschreibung. Er trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine Brille mit türkisfarbenem Gestell. Auf seiner Stirn hat er eine gut sichtbare, etwa zwei Zentimeter lange Narbe, auf seiner rechten Wade ist ein Tribal tätowiert. Bekleidet war er mit einer Bluejeans, einem rotem Poloshirt mit grauem Kragen, einer grauen Jacke mit gelben Nähten der Marke Wolfskin und Turnschuhen. red

Hinweise telefonisch oder per Mail an: Polizei Oberhausen (0208 8260 / Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) oder Polizei Düsseldorf (0211 8700 / Poststelle.Duesseldorf@polizei.nrw.de).