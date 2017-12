Düsseldorf. Eine 30-jährige Frau ist am Samstag in Stockum von einem Mann ausgeraubt und verletzt worden. Der Täter hatte sich auf der Enzianstraße von hinten an die Frau herangeschlichen, ihr den Mund zugehalten und sie gleichzeitig getreten. Bevor er mit ihrer Geldbörse flüchtete, schlug er der Frau noch ins Gesicht. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Der Mann wird als etwa zwei Meter groß beschrieben. Er hat schwarze Haare und trug während der Tat schwarze Klamotten sowie Handschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen. red