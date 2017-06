Zehn Stunden lang wird im Bilker Schwimmbad in die Pedale getreten.

Düsseldorf. Mit dem anstehenden Grand Départ ist das Thema Fahrrad überall in Düsseldorf präsent. Auch das Bad „Schwimm’in Bilk“ engagiert sich für das Thema und wollte am Sonntag mit einem Aquariding-Weltrekord auf eine etwas andere Form des Radfahrens aufmerksam machen. Für den Rekord wurden nämlich 25 Unterwasserfahrräder von 9 bis 19 Uhr ununterbrochen gefahren. Weil selbst Leistungssportler nicht mehr als drei Stunden auf dem anstrengendem Gerät durchhalten, gibt es einstündige Schichten. So kommen am Ende 250 Rekordhalter zusammen, von denen die meisten die ganze Stunde durchgehalten haben. Dabei benutzen die meisten Teilnehmer den Aquarider zum ersten Mal.

Fitnesstrainer animieren und geben den Takt vor

Im Vordergrund steht hier jedoch nicht der Rekord, sondern das Training und der Spaß an der Bewegung. Mit Übungsleitern, die die Gruppen animieren und den Takt ansagen, wirkt die Veranstaltung wie ein Übungskurs. Er dauert aber eben etwas länger. Lena Eich, eine der Leiterinnen, macht Armbewegungen vor, die während des Fahrens gemacht werden sollen. Denn beim Aquariding soll der ganze Körper trainiert werden: „Viele Anfänger konzentrieren sich aber erstmal nur auf das Fahren, was schwierig genug ist.“

Auch einige Mitarbeiter schwingen sich auf das Rad. So zum Beispiel der 19-jährige Cedric Freund, der vorher noch nie auf einem Aquarider saß. Auch für ihn ist die Fahrt anstrengend: „Es fühlt sich erstmal an, als würde man auf einem niedrigen Gang fahren. Wegen des Wasserwiderstandes wird es am Ende aber verdammt hart. Vor allem, wenn man noch zusätzliche Übungen macht. Viel länger hätte ich es nicht durchgehalten.“

Nach dem gebrochenen Rekord können sich Interessierte nun auch ganz ohne Leistungsdruck am Aquarider versuchen. Dafür bietet das „Schwimm’in Bilk“ an vier Tagen in der Woche Aquaridingkurse an, die für 7,70 Euro zuzüglich des Eintrittspreises besucht werden können.

baeder-duesseldorf.de/ kursangebote/aquacycling/